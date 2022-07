Calcio dilettanti, tre nuovi arrivi nel Ghiviborgo

Prosegue il mercato del calcio dilettanti in attesa della definizione di gironi e calendari dei diversi campionati.

Tre nuovi arrivi in casa Ghiviborgo in serie D: sono Alessanadro Del Carlo mancino anno 2004, che può giocare sia come esterno che come seconda punta. Arriva in prestito dal Pontedera. Presi anche Filippo Bertonelli, terzino destro classe 2003, nella scorsa stagione ha giocato nelle fila del Legnano in serie D e Lorenzo Lazzari, centrocampista del 2001, che arriva in maglia bianco rosso blu dopo due anni di Promozione in Emilia, in seguito alla sua esperienza con la maglia del Lentigione

Partito già il raduno per il Seravezza che però non si ferma certo sul fronte mercato. Figura fra i confermati della stagione anche Alessio Vietina, l’anno scorso 31 presenze e tre gol.

Chi punta in alto è il Capezzano in Promozione. Dopo Della Latta e Sacchelli in Versilia arrivano i portieri Riccardo Tonelli e Mathias Mariani, 2002 già al Real Forte Querceta e Leonardo Melis, difensore 2003 sempre dal Real Forte Querceta.

Mentre procedono senza intoppi i lavori per il nuovo manto in sintetico all’Henderson, l’Atletico Lucca si prepara per la prossima stagione di Prima: confermati N’Diaye in attacco, Alessio Sarti e Simone Bartoli sugli esterni e Mattia Betti a centrocampo.

Ancora più attivo il Marginone 2000, sempre in Prima, che praticamente ha definito la rosa: confermati anche gli attaccanti Gabriele Pistoresi, Paolo Tognotti, Filippo Paganelli

In Seconda è il Corsagna una delle formazioni più attive: mister Piercecchi avrà a disposizione il centrocampista classe 1993 Daniele Bottari, ex Folgor Marlia e il difensore classe 1997 ex Filettole Gabriele Pellegrini.

Poker di acquisti per il neopromosso Fornaci: dal New Team ecco Stefano Pioli, in rossoblu anche Simone Pioli dal Filicaia Diavoli Rossi, Diego Biagioni e Matteo Cheloni.

In Seconda al Vagli giocherà Simone Piagentini, già al New Team.

Primi volti nuovi per la nuova franchigia di Terza Categoria, l’Usd Ghivizzano: presi il difensore centrale classe 1998 Gabriele Marchi ex Coreglia, l’esterno offensivo classe 1994 Sasha Remaschi del Pieve Fosciana e il portiere Tommaso Paolinelli dagli amatori del Diecimo.