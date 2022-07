Calciomercato dilettanti: ufficiale Manuel Pera al Ghiviborgo

Calciomercato dilettanti, non si fermano gli affari.

In copertina senza dubbio ci va il Ghiviborgo: è ufficiale, infatti, l’arrivo del bomber lucchese, ex rossonero ma negli ultimi anni al Forlì, Manuel Pera. Un attaccante da doppia cifra che da tanto mancava ai colori biancorossi.

In Eccellenza nuovi acquisti in casa River Pieve, tutti in quota: ecco Andrea Fruzzetti, 2003 della Lucchese, Gianluigi Magera, 2004 del Castelnnuovo e Leonardo Bosi, classe 2000 l’anno scorso punta centrale del Pieve Fosciana. Bosi e Magera hanno anche un valore aggiunto: sono entrambi pievarini doc.

Volti nuovi anche per il Pieve Fosciana in Promozione: a centrocampo ecco Nicola Abrami, Nicolò Tognarelli, Federico Maggi e Matteo Ghiloni. Per l’attacco ha firmato Matteo Tersigni.

In Prima Categoria il Lammari ritrova Mike Jatta per il centrocampo, al centro della difesa cis sarà Manga Hassan.

Il Viareggio ha un nuovo attaccante: è Antonio Palazzolo, viareggino doc ma che in bianconero non ha mai militato.

Cresciuto nel settore giovanile della pistoiese ha indossato tante maglie come quella dell’Uzzanese, Calangianus (serie D), Canavese (Lega Pro), Ponsacco, Villa Basilica, Monsummano, Camaiore (serie D), Seravezza, Vorno.. E nella stagione appena conclusa, Pietrasanta vincendo pure il campionato. Tante squadre e altrettanti gol. Attaccante di grande prestanza fisica, carisma e senso del gol.

“Avevo quasi deciso di smettere, ma dopo la chiamata del Viareggio ho provato un grande emozione.Vestire la maglia bianconera è sempre stato un mio piccolo sogno. Sono a disposizione del mister e dei miei compagni, sono qua per dare il mio contributo e voglio raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Ringrazio il direttore, la società e il Mister per questa opportunità, non vedo l’ora di esultare con questa maglia addosso”.

Sarà bianconero anche un altro viareggino doc come Gianluca Martinelli. Vanta diverse presenze nei campionati di serie D ed Eccellenza, con maglie di Massese, Camaiore, Pietrasanta e Pontremolese.. nelle ultime stagioni Rivasamba (eccellenza ligure) e Canaletto, conquistando i play off.

In Terza Categoria attivissimo l’Atletico Marginone che si assicura il portiere Ramacciotti. Tanti affari anche per il ritorno della franchigia dei Diavoli Neri: presi Luca Ceccarelli in attacco, Alessio Cavilli e, dal Piazza al Serchio, Matteo Torriani, Cristian Iacopi e Diego Piastra.