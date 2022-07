De Ketelaere al Milan: un amore sbocciato alla Viareggio Cup

Il primo amore non si scorda mai… Come nelle favole, nei film e nelle canzoni, è successo anche nel calcio.

Siamo nel 2019 ed è qui che è avvenuto il primo incontro tra De Ketelaere, nuova stella rossonera, e il Milan. Stiamo parlando di Charles de Ketelaere, il nuovo talento proveniente dal Club Bruges, che è stato acquistato per circa 30 milioni dal Milan. Da tempo il giocatore era sotto gli occhi di osservatori e talent scout del calcio italiano. Il primo incontro tra il giocatore e il Milan fu nel 2019 durante la 71esima Viareggio Cup.

De Ketelaere giocò con la maglia del Bruges proprio contro il Milan. In quell’occasione con il risultato di 4-6 dopo i calci di rigore la formazione belga approdo ai quarti di finale dove sconfisse l’Inter per poi uscire in semifinale ai rigori col Bologna (squadra vincitrice del torneo), con una rete proprio di De Ketelaere dal dischetto.

La Viareggio Cup, è da sempre il torneo per eccellenza del calcio giovanile, proprio da questo torneo sono nati moltissimi nomi illustri del calcio italiano e non solo, tra cui: Rivera, Mazzola, Antognoni, Scirea, Batistuta, Del Piero, Vieri, Inzaghi, Balotelli, Immobile, Lukaku e tantissimi altri campioni.

Foto di Matteo Moriconi