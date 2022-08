Annunciato il programma dell’edizione 2022 della tre giorni di eventi a Camaiore ideata da Marco Calamari per promuovere il calcio come fenomeno sociale. In rassegna talk show con ospiti di fama internazionale e una Fan Zone ricca di giochi e sfide.

Versilia Football Planet, l’evento culturale a tema calcistico, torna venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 agosto per la sua quarta edizione. Stessa identità ma location diversa: questa volta si svolgerà in un ambiente tutto nuovo, piazza XXIX Maggio a Camaiore, mettendosi momentaneamente alle spalle il lungomare di Lido per tastare il terreno della nuova piazza nel cuore della cittadina, recentemente rinnovata dal comune di Camaiore, partner della manifestazione.

La città di Camaiore sarà animata da tornei, esibizioni e talk show, con l’obiettivo di promuovere il calcio come fenomeno sociale, di aggregazione e di intrattenimento; in ogni caso, non muta l’anima della kermesse, che riconferma il proprio slogan #ilCalcioèunGioco, ribadendo la propria posizione rispetto ad un sistema che tratta sempre di più questo sport unicamente come business.

“Un’occasione importante per la promozione dello sport, in questo caso del calcio, attraverso il divertimento e l’approccio anche a discipline innovative rispetto alla concezione tradizionale – dichiarano il vicesindaco e assessore al turismo Andrea Favilla e l’assessore allo sport Luca Mecchi -. Un momento di socializzazione e di gioco che trova casa nella nuova Piazza XXIX Maggio, assecondandone a pieno la ritrovata naturale vocazione aggregativa e d’intrattenimento”.

Piazza XXIX Maggio, infatti, si trasformerà in una Fan Zone da destinarsi all’intrattenimento di tutti gli appassionati, che potranno cimentarsi in attività di ispirazione calcistica come l’iconico biliardino, il subbuteo, il foot golf ed il foot darts, mentre al campo “delle piscine” di Camaiore, si terranno, rispettivamente venerdì e sabato, semifinali e finali di calcetto; domenica invece si terrà la Triangolare di Calcio Camminato tra il Versilia FootBall Stars – Pisa e Cecina.

L’evento è curato da Marco Calamari, presidente di MC26 Sport, che spiega “Il calcio, nella sua forma più pura di gioco, può e deve funzionare anche come ponte generazionale: capace di parlare tanto ai giovani quanto ai loro genitori ed ai loro nonni, unendo tutti sotto la bandiera del divertimento e della sportività.”

È con questo spirito che sono stati pensati anche i talk show che si susseguiranno sul palco in piazza, i quali vedranno come ospiti personaggi del calibro di Eraldo Pecci e Giorgio Comaschi, Giancarlo Antognoni, Evaristo Beccalossi e Giovanni Galli. Sul palco saliranno anche i ragazzi e lo staff, gli allenatori ed i tecnici del Camaiore Calcio che racconteranno i progetti e presenteranno le novità della stagione 2022/2023.

“Puntiamo molto sulla collaborazione con Marco Calamari e sulla continuità del suo progetto del Versilia Football Planet – dichiara il sindaco Marcello Pierucci -. Manifestazioni ed eventi come questi, che promuovono lo sport di qualità, coniugandolo al solo divertimento e risaltandone la vera natura di gioco, sono un importante arricchimento per la nostra offerta turistico-sportiva e per l’implementazione dei momenti di intrattenimento, svago e aggregazione sul nostro territorio”.

Ad incorniciare le serate l’iniziativa con il Centro Commerciale di Camaiore: i commercianti della città sono stati, infatti, invitati ad esporre nelle loro vetrine foto storiche a tema calcistico, legate al passato proprio o della propria famiglia. Ogni sera verrà premiata dalla giuria del Versilia Football Planet la foto migliore.

Versilia Football Planet è l’occasione perfetta per trascorrere un week-end diverso all’insegna del divertimento e del calcio che, quando vissuto nella sua forma migliore, ha l’indiscusso potere di unire ad ogni età.