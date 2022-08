Raffica di defezioni in Seconda Categoria: nessuna ripescata è della provincia di Lucca

Seconda Categoria, raffica di rinunce al campionato e al ripescaggio. È emerso nell’ultimo bollettino ufficiale, quello che doveva stabilire l’organico dopo gli ultimi ripescaggi in Prima di Giovani Via Nova e Sporting Arno.

Hanno rinunciato all’iscrizione, pur avendone diritto, Fortis Camaiore, Massarosa e Retignano, che disputeranno tutte il campionato di Terza. Non hanno invece aderito al ripescaggio, pur essendo in graduatoria di merito New Team, Piazza 55 e Vorno. Delle 16 ripescate nessuna è della provincia di Lucca.

A questo è da aggiungere anche qualche defezione. Non sarà al via il prossimo anno in Terza il Farneta mentre il Villa Basilica, che ha rinunciato alla Prima Categoria, non è chiaro se si ripresenterà ai nastri di partenza dell’ultima categoria federale.