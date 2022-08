Lucchese femminile, la squadra di mister Carruezzo nel girone A: l’11 settembre il via al campionato

Prenderà il via domenica 11 settembre il campionato di Serie C femminile, dove la Lucchese è stata inserita nel girone A assieme a Asd

Su Planu Calcio 1985, Spezia Calcio, Angelo Baiardo, Genoa Cricket & Fc, Freedom FC, Fcd Pinerolo, Indipendente Ivrea, Azalee Solbiatese 1911, Accademia Calcio Vittuone, Pro Sesto, Real Meda, Academy Calcio Pavia, Orobica Calcio Bergamo, Fiamma Monza 1970 e Us Città di Pontedera.

Le ragazze guidate da mister Tony Carruezzo inizieranno la preparazione lunedì 22 agosto all’impianto sportivo di Saltocchio.