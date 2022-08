Lucchese femminile, conto alla rovescia per il via al campionato

Lucchese femminile, il girone A di Serie C passa a quindici squadre. Il Genoa, che ha acquistato il titolo del Cortefranca è salito in serie B, al suo posto doveva essere ripescato Livorno cosa che però non è accaduta.

Così il campionato avrà una domenica di riposo per tutte le squadre, in concomitanza con la gara contro il Genoa. Si parte l’11 settembre. Per la Lucchese è prevista domenica (30 ottobre) la prima partita. Intanto domani (28 agosto) alle 17 all’impianto di Saltocchio si svolgerà l’open day del calcio femminile rossonero. L’evento al quale parteciperà anche lo staff tecnico e le ragazze della prima squadra è aperto alle categorie primi calci, Under 12, Under 15, Juniores e a tutte le bambine e ragazze nate dal 2005 al 2016.