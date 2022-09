Il caro energia colpisce anche il calcio, Mangini: “Serve l’aiuto delle amministrazioni comunali”

Il presidente del comitato regionale Toscana Lnd Paolo Mangini, accompagnato dal vice presidente Massimo Taiti, ha incontrato nella giornata di ieri presso il palazzo comunale di Prato il presidente regionale dell’Anci (Associazione dei comuni toscani) Matteo Biffoni unitamente all’assessore allo sport del comune di Prato Luca Vannucci.

La riunione è stata fondamentale per rappresentare le grandissime difficoltà che le società sportive dilettantistiche stanno vivendo in questi mesi. Dopo il lungo periodo pandemico che ha fiaccato diverse realtà in tutta la Toscana, il rincaro vertiginoso delle utenze rischia di spazzare via definitivamente quella straordinaria opera di socializzazione, cultura ed attività sportiva di cui le associate sono protagoniste sul territorio. Mangini ha sottolineato la necessità che le amministrazioni comunali prestino la massima attenzione ai bisogni, soprattutto economici, delle società riconoscendo dunque allo sport pari dignità rispetto agli altri settori produttivi nazionali.

Sarà inoltre indispensabile fin da subito – ha sottolineato Mangini – promuovere progetti di efficientamento energetico negli impianti sportivi della nostra regione anche attraverso alcuni cambiamenti normativi. E’ necessario, ad esempio, impegnarsi a livello nazionale per ottenere una deroga alle norme vigenti che permetta l’allungamento della durata delle convenzioni tra società e comuni in occasione di opere di efficientamento.

Altro tema che Mangini ritiene basilare è rappresentato dalla realizzazione della legge regionale dello sport che le società attendono da tanto tempo.

Durante l’incontro, il presidente Biffoni ha condiviso le preoccupazioni rappresentate e si è reso fin da subito disponibile per contribuire a livello nazionale a dedicare la necessaria attenzione alle problematiche delle società dilettantistiche toscane, invitando il presidente Mangini a partecipare alla prossima riunione dell’Anci regionale che si terrà nel mese di ottobre.

Riforma del lavoro sportivo ed abolizione del vincolo

“Apprendo con preoccupazione dell’approvazione da parte del governo del decreto correttivo relativo alla legge sullo sport – il commento di Mangini -, nonostante la forte presa di posizione del consiglio nazionale del Coni di due mesi fa ed il parere delle commissioni sport del parlamento in merito ad un necessario differimento delle norme almeno di un anno, affinché le disposizioni in particolare quella relativa all’abolizione del vincolo potessero essere disciplinate in modo tale da tenere in considerazione i legittimi interessi e le esigenze delle nostre società. Sono in continuo contatto con la Lega Nazionale, per intraprendere eventuali ulteriori iniziative a salvaguardia delle società dilettantistiche”.