Il Panathlon Lucca piange Sandro Mazzola: “Ha incarnato i principi etici e culturali di lealtà e correttezza”
L’associazione ricorda il calciatore simbolo degli anni Sessanta, campione d’Europa e vicecampione del mondo con l’Italia
Il presidente, il consiglio direttivo e tutti i soci del Panathlon Club di Lucca esprimono il più profondo e sentito cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano e icona indimenticabile dello sport nazionale.
Figlio d’arte e uomo di straordinario spessore umano e sportivo, Sandro Mazzola ha incarnato al meglio i principi etici e culturali di lealtà, correttezza e passione che da sempre il Panathlon si impegna a promuovere e tutelare.
Il nome di Mazzola resta indissolubilmente legato alla grande Inter degli anni Sessanta, quella allenata da Herrera, capace di conquistare l’Europa e il mondo. Lui ne fu uno dei volti più riconoscibili. In Nazionale ha vinto gli Europei del 1968 ed è arrivato secondo nei mitici mondiali di Messico 1970. È inoltre rimasta nella storia, in azzurro, la sua cosiddetta ‘staffetta’ con Gianni Rivera.
In questo momento di profondo dolore, il Panathlon Club di Lucca, tramite in particolare il presidente Lucio Nobile, a nome di tutti i soci, “si stringe con affetto e commozione attorno alla famiglia Mazzola e a tutto il mondo dello sport italiano, che oggi saluta un campione davvero a tutto campo”.