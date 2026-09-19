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Il Panathlon Lucca piange Sandro Mazzola: “Ha incarnato i principi etici e culturali di lealtà e correttezza”

19 settembre 2026 | 17:20
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di Redazione

Redazione

Il Panathlon Lucca piange Sandro Mazzola: &#8220;Ha incarnato i principi etici e culturali di lealtà e correttezza&#8221;

L’associazione ricorda il calciatore simbolo degli anni Sessanta, campione d’Europa e vicecampione del mondo con l’Italia

Il presidente, il consiglio direttivo e tutti i soci del Panathlon Club di Lucca esprimono il più profondo e sentito cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano e icona indimenticabile dello sport nazionale.

​Figlio d’arte e uomo di straordinario spessore umano e sportivo, Sandro Mazzola ha incarnato al meglio i principi etici e culturali di lealtà, correttezza e passione che da sempre il Panathlon si impegna a promuovere e tutelare.

Il nome di Mazzola resta indissolubilmente legato alla grande Inter degli anni Sessanta, quella allenata da Herrera, capace di conquistare l’Europa e il mondo. Lui ne fu uno dei volti più riconoscibili. In Nazionale ha vinto gli Europei del 1968 ed è arrivato secondo nei mitici mondiali di Messico 1970. È inoltre rimasta nella storia, in azzurro, la sua cosiddetta ‘staffetta’ con Gianni Rivera.

​In questo momento di profondo dolore, il Panathlon Club di Lucca, tramite in particolare il presidente Lucio Nobile, a nome di tutti i soci, “si stringe con affetto e commozione attorno alla famiglia Mazzola e a tutto il mondo dello sport italiano, che oggi saluta un campione davvero a tutto campo”.