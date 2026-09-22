Da Lucca a protagonista in Serie A: prestazione da 10 contro il Como e rinnovo di contratto per Palmisani

Sette parate e 2.54 potenziali gol evitati contro il Como, poi il rinnovo fino al 2031 con il Frosinone. Aveva già ricevuto, meritandola, la convocazione nell’under 21 italiana da parte del commissario tecnico Silvio Baldini e Lorenzo Palmisani ha continuato ad essere protagonista del team ciociaro, riuscendo a tenere la porta inviolata e contribuendo così alla vittoria per 2-0 contro i lariani di domenica (20 settembre). I gialloblù lo hanno premiato e blindato con un rinnovo quinquennale.