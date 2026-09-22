Da Lucca a protagonista in Serie A: prestazione da 10 contro il Como e rinnovo di contratto per Palmisani
Un weekend da sogno per l’ex portiere della Lucchese. Adesso prosegue con l’under 21 agli ordini di mister Baldini
Sette parate e 2.54 potenziali gol evitati contro il Como, poi il rinnovo fino al 2031 con il Frosinone. Aveva già ricevuto, meritandola, la convocazione nell’under 21 italiana da parte del commissario tecnico Silvio Baldini e Lorenzo Palmisani ha continuato ad essere protagonista del team ciociaro, riuscendo a tenere la porta inviolata e contribuendo così alla vittoria per 2-0 contro i lariani di domenica (20 settembre). I gialloblù lo hanno premiato e blindato con un rinnovo quinquennale.
L’estremo difensore classe 2004, ex Lucchese, in questa stagione, la prima da titolare in Serie A, ha disputato cinque gare, ottenuto due clean sheet e subito quattro reti.
Nell’ultima annata in B, Palmisani si era già messo in gran mostra ed aveva attirato l’interesse di alcune big del massimo campionato professionistico italiano, ma nessuna aveva affondato il colpo. Adesso, secondo Transfermarkt, il valore del suo cartellino è di 4 milioni di euro, ma considerando le prestazioni è destinato a salire e presto potremmo vederlo in palcoscenici di caratura più alta.