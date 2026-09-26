Empoli, cambio alla guida tecnica: si dimette l’ex Lucchese Pagliuca
Matteo Andreotti in pole per sostituirlo. In lista anche Fabio Caserta
Manca solo l’ufficialità, ma è destinata ad arrivare a breve. Guido Pagliuca non è più l’allenatore dell’Empoli. L’ex tecnico della Lucchese si è dimesso.
Il campionato non è iniziato nel migliore dei modi: tre sconfitte e due vittorie nelle prime cinque di Serie B. I 6 punti raccolti in cadetteria valgono attualmente la dodicesima posizione. Inoltre, si aggiunge l’eliminazione della Coppa Italia per mano del Pisa. Nonostante tutto, sembrava che l’Empoli volesse andare avanti con Pagliuca, ma sentendo mancare la fiducia nei suoi confronti, ha deciso di fare un passo indietro.
Il sostituto di Pagliuca potrebbe essere Matteo Andreotti, ex Padova. In lista anche Fabio Caserta, ma, al momento, pare essere più defilato.