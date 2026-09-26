Italia-Belgio, Di Lorenzo: “Massacrare i giocatori non fa bene alla Nazionale”
Il calciatore di Ghivizzano: “Non ci fa piacere uscire tra i fischi, ma dobbiamo accettarli. Non è stata un partita bruttissima, faremo meglio”
“Non ci fa piacere uscire tra i fischi, ma dobbiamo accettarli. Abbiamo cercato di fare il massimo. Volevamo partire bene, ci dispiace per il risultato”. Lo ha affermato Giovanni Di Lorenzo. Il terzino destro di Ghivizzano ha disputato 90′ minuti in Italia-Belgio.
“Portiamo a casa le cose positive che abbiamo fatto. Non è stata una bruttissima partita. Questa – aggiunge il capitano del Napoli – è la strada giusta: il mister vuole una squadra coraggiosa. Questa è solo la prima partita delle quattro che affronteremo in queste settimane, faremo sempre meglio”.
“Se alla prima partita torniamo a massacrare i giocatori – prosegue Di Lorenzo – questo non fa bene alla nazionale. Sappiamo che ci sono delle difficoltà e abbiamo altre partite in cui vogliamo fare meglio. Spero che la nazionale possa tornare al top il prima possibile”.