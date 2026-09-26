Italia-Belgio, Di Lorenzo: “Massacrare i giocatori non fa bene alla Nazionale”

“Non ci fa piacere uscire tra i fischi, ma dobbiamo accettarli. Abbiamo cercato di fare il massimo. Volevamo partire bene, ci dispiace per il risultato”. Lo ha affermato Giovanni Di Lorenzo . Il terzino destro di Ghivizzano ha disputato 90′ minuti in Italia-Belgio.

“Portiamo a casa le cose positive che abbiamo fatto. Non è stata una bruttissima partita. Questa – aggiunge il capitano del Napoli – è la strada giusta: il mister vuole una squadra coraggiosa. Questa è solo la prima partita delle quattro che affronteremo in queste settimane, faremo sempre meglio”.