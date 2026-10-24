Juniores, la Lucchese stravince in casa Grosseto: 1-7

Non cambia la classifica, ma è comunque una bella vittoria quella della Lucchese Juniores in casa del Grosseto . Al Campo Sportivo di Roselle la squadra di Tempesti fa visita al Grosseto, squadra iscritta al campionato Juniores Nazionali LND da fuori classifica (il Grosseto, infatti, essendo club di Serie C, gioca con la sua selezione Under 19 nel campionato Primavera 4). I rossoneri vanno subito avanti con Viola dopo appena 6’.

Passano due giri di lancette e Gaias raddoppia. Il tris è servito da Moggia, mentre Viola completa la tripletta con altri due gol prima della pausa, portando all’intervallo il parziale sul 5-0. In apertura di ripresa il Grosseto batte un colpo con Alessio Monti, ma Gaias e ancora Viola aggiornano lo score sul 1-7. Al 65’ il Grosseto può accorciare il divario su rigore, ma De Notter è bravo a intuire la traiettoria. Finisce quindi 1-7 una gara che non dà punti per la classifica ma fa morale per i ragazzi di Tempesti.