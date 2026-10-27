Il lucchese Ghilardi entra e fa assist: decisivo nella vittoria della Roma contro il Cagliari

I sardi avevano appena pareggiato, Gasperini lo inserisce a 8’ dalla fine e dopo 180’’ il passaggio vincente per il 3-2

Una partita dalle grandi emozioni all’Olimpico di Roma. I giallorossi hanno battuto il Cagliari 4-2, nella gara valida per il nono turno di Serie A, e si sono portati a 21 punti, che valgono il terzo posto, a meno quattro dalla Lazio momentaneamente prima. Per la Lupa è stato decisivo l’inserimento del difensore centrale lucchese Daniele Ghilardi. La formazione guidata da Gian Piero Gasperini era stata appena raggiunta, al minuto 82’, dai sardi sul 2-2, ed è stato inserito il classe 2003 ex Hellas Verona al posto di Gianluca Mancini, nel ruolo di difensore centrale (braccetto) destro nella difesa a tre.

Un ingresso a mille. Ghilardi si sovrappone e viene servito verso il fondo del campo, un cross perfetto al centro dell’area per Rodrigo Mora, che di testa batte Elia Caprile. Al minuto 85’ la Roma torna avanti con un assist perfetto del calciatore di Lucca. Dopo 120’’ secondi il definitivo 4-2 di Donyell Malen. Ma anche in telecronaca a Dazn, Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, non hanno potuto far altro che sottolineare come l’entrata in campo di Ghilardi abbia svoltato il match per i giallorossi.

Per il centrale cresciuto tra le fila della Fiorentina è il primo assist in stagione nel massimo campionato professionistico italiano. Per lui, fino ad adesso, 157’ minuti in sei presenze. Anche in Champions League ha disputato solo 90’ minuti, unica presenza contro lo Slovan Bratislava ed anche lì si è iscritto al tabellino: assist per Hermoso che ha aperto le marcature della partita.

Non un grande minutaggio per Ghilardi fino ad ora, ma il contributo è stato sempre prezioso.

“Ghilardi aveva già fatto prestazioni importanti. Stasera è entrato bene e sarebbe dovuto già entrare prima. È cresciuto tanto e troverà sempre più spazio”, sottolinea Gasperini, allenatore della Roma.

Il lavoro e la determinazione pagano sempre. La strada tracciata è quella giusta e davanti al difensore centrale lucchese si prospetta un futuro roseo.