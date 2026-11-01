Dopo l’assist, il primo gol in A: continua il momento d’oro del lucchese Ghilardi
Il calciatore passato dalle giovanili della Lucchese ha messo a segno il definitivo 5 a 2, al secondo minuto di recupero dopo il novantesimo
Contro il Cagliari in casa martedì scorso (27 ottobre) l’assist decisivo da subentrato che ha portato alla vittoria della Roma nel finale, ieri a Udine la titolarità e la prima rete in Serie A. Continua il momento d’oro del difensore centrale di Lucca Daniele Ghilardi. “Ne ho fatti uno in B e uno in C, pochi, però ne ho fatti. Sono contento – ha detto il classe 2003 a Dazn nel post gara – ci ho messo più di due stagioni a farlo, ma ci sono riuscito”.
Al termine del match contro i sardi mister Gian Piero Gasperini aveva promesso che Ghilardi avrebbe trovato più spazio ed ha mantenuto la parola: lo ha schierato in campo dal primo minuto contro l’Udinese e gli ha concesso l’intera sfida. Il calciatore passato dalle giovanili della Lucchese ha messo a segno il definitivo 5 a 2, al secondo minuto di recupero dopo il novantesimo. Un gran gol che sicuramente non dimenticherà mai.
Foto da Instagram As Roma