Dopo l’assist, il primo gol in A: continua il momento d’oro del lucchese Ghilardi

Contro il Cagliari in casa martedì scorso (27 ottobre) l’assist decisivo da subentrato che ha portato alla vittoria della Roma nel finale, ieri a Udine la titolarità e la prima rete in Serie A. Continua il momento d’oro del difensore centrale di Lucca Daniele Ghilardi. “Ne ho fatti uno in B e uno in C, pochi, però ne ho fatti. Sono contento – ha detto il classe 2003 a Dazn nel post gara – ci ho messo più di due stagioni a farlo, ma ci sono riuscito”.