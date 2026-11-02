Di Lorenzo dura solo un tempo contro la Juventus: infortunio muscolare per il capitano del Napoli
Il calciatore di Ghivizzano è stato sostituito ad inizio secondo tempo per un risentimento all’adduttore, ancora da valutare i tempi di recupero
Piove sul bagnato per il Napoli. Netta sconfitta 2-0 in casa della Juventus ed altri tre infortuni a referto. Oltre a Kevin De Bruyne e Mathias Olivera, si ferma anche il capitano Giovanni Di Lorenzo. Il terzino destro di Ghivizzano ha accusato un risentimento all’adduttore e non è tornato in campo per il secondo tempo, al suo posto Amir Rrahmani.
Il problema muscolare deve ancora essere valutato. Dopo gli esami saranno svelati i tempi di recupero.
Gli azzurri sono arrivati a Torino senza nove calciatori tra infortunati e malati e durante la gara di ieri (primo novembre) se ne sono aggiunti altri tre, tra cui una pedina fondamentale come il ghivizzanese Di Lorenzo.