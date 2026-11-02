Di Lorenzo dura solo un tempo contro la Juventus: infortunio muscolare per il capitano del Napoli

Piove sul bagnato per il Napoli. Netta sconfitta 2-0 in casa della Juventus ed altri tre infortuni a referto. Oltre a Kevin De Bruyne e Mathias Olivera, si ferma anche il capitano Giovanni Di Lorenzo. Il terzino destro di Ghivizzano ha accusato un risentimento all’adduttore e non è tornato in campo per il secondo tempo, al suo posto Amir Rrahmani.