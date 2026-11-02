Il barghigiano Farioli trova un’italiana in Champions League: il suo Porto affronta il Napoli
L’allenatore nato a Barga cercherà i suoi primi punti nella competizioni dalle grandi orecchie contro gli azzurri
Solo vittorie in campionato, trenta punti su trenta disponibili e primo posto in classifica a più otto sul Benfica secondo, ma in Champions League tre sconfitte in tre gare e adesso cerca il riscatto contro il Napoli. Il Porto guidato dall’allenatore di Barga Francesco Farioli proverà ad invertire la rotta contro una formazione della sua Italia.
Da tecnico del Porto, Farioli incontra per la prima volta un’italiana. Invece, quando era all’Ajax – nella stagione 2024/2025 – ne aveva già affrontata una: la Lazio di Marco Baroni in Europa League ed era stato sconfitto 3-1.
Nel Bel Paese, purtroppo, Farioli non ha mai avuto l’opportunità di essere primo allenatore. Ma il barghigiano – che nella stagione 2014/2025 è stato preparatore dei portieri della Lucchese – è stato nello staff di Roberto De Zerbi prima al Benevento (2017/2018, subentrato dalla decima giornata) e poi al Sassuolo dal 2018 al 2020. In queste quasi tre annate non ha mai vinto in gare ufficiali contro il Napoli: una sconfitta (4 febbraio 2018) con le Streghe e un pareggio (10 marzo 2019) e quattro perse con i neroverdi (7 ottobre 2018; 13 gennaio 2019; 22 dicembre 2019; 25 luglio 2020).
Foto da Instagram Francesco Farioli