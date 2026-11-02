Il barghigiano Farioli trova un’italiana in Champions League: il suo Porto affronta il Napoli

Da tecnico del Porto, Farioli incontra per la prima volta un’italiana. Invece, quando era all’Ajax – nella stagione 2024/2025 – ne aveva già affrontata una: la Lazio di Marco Baroni in Europa League ed era stato sconfitto 3-1.

Nel Bel Paese, purtroppo, Farioli non ha mai avuto l’opportunità di essere primo allenatore. Ma il barghigiano – che nella stagione 2014/2025 è stato preparatore dei portieri della Lucchese – è stato nello staff di Roberto De Zerbi prima al Benevento (2017/2018, subentrato dalla decima giornata) e poi al Sassuolo dal 2018 al 2020. In queste quasi tre annate non ha mai vinto in gare ufficiali contro il Napoli: una sconfitta (4 febbraio 2018) con le Streghe e un pareggio (10 marzo 2019) e quattro perse con i neroverdi (7 ottobre 2018; 13 gennaio 2019; 22 dicembre 2019; 25 luglio 2020).