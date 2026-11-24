Undici ore in quattro appuntamenti in presenza e on line per studenti e neolaureati, allenatori, collaboratori tecnici e chi vuole avvicinarsi al lavoro

Il Tau Calcio Altopascio, club di serie D, mette a disposizione del territorio le competenze del suo staff tecnico.

Nasce Tau Coach Academy, il progetto formativo del club realizzato in collaborazione con SportAnalisi Academy. Il primo corso, dedicato alla match analysis, è confermato e partirà sabato (5 dicembre).

Il progetto nasce da una richiesta concreta: ogni anno il club riceve numerose candidature da studenti, giovani allenatori e collaboratori che vogliono lavorare nel calcio. Con Tau Coach Academy il Tau offre loro un percorso strutturato, tenuto da chi fa questo lavoro ogni settimana con una prima squadra.

Il corso

Undici ore in quattro appuntamenti: sabato 5 e sabato 12 dicembre in presenza al Tau Center di Altopascio, lunedì 7 e lunedì 14 dicembre online. I partecipanti imparano a usare le app per il tagging delle partite, a costruire un’analisi e a preparare gli schemi sulle palle inattive. Con l’intelligenza artificiale, poi, imparano a trasformare ciò che sanno in qualcosa che si può vedere e toccare: dare forma alle proprie idee e creare qualcosa che prima non c’era, qualcosa di proprio. Al termine i partecipanti ricevono la certificazione Match Analyst valida per il tesseramento, l’accesso alla libreria video Hudl con le partite del calcio italiano e l’attivazione dell’app 7 Eagle Match.

Il corso è rivolto a studenti universitari e neolaureati, allenatori, collaboratori tecnici e a chi vuole avvicinarsi al lavoro del match analyst. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 4 dicembre su www.taucoachacademy.com, con un numero di posti limitato. La quota è di 270 euro, pagabile anche in tre rate.

I docenti

In cattedra ci sono Matteo Giusfredi, match analyst della prima squadra del Tau, e Marco Vannini, vice allenatore della prima squadra e presidente dell’Aiac di Lucca. Con loro Igor Quaia, match analyst con dieci anni di esperienza in serie A con Inter e Milan e ideatore dell’app 7 Eagle Match. L’organizzazione è affidata a Lorenzo Favaro, direttore organizzativo del corso e fondatore di SportAnalisi Academy.

“Il Tau è una realtà che cresce dentro e fuori dal campo. Con Tau Coach Academy apriamo le porte del club a chi vuole formarsi nel calcio, mettendo a disposizione il lavoro quotidiano del nostro staff”. dichiara Diego Paletta, direttore generale del Tau Calcio. “Il calcio si legge prima di giocarlo. Noi ti insegniamo a leggerlo – spiega Lorenzo Favaro – Portiamo in aula il metodo di uno staff di prima squadra e gli strumenti di intelligenza artificiale che oggi fanno la differenza nel lavoro del match analyst”.