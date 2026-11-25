Al Centro Civico si ripercorre la storia del calcio dilettantistico a San Vito
25 novembre 2026 | 22:34
Protagonisti tre ex calciatori, noti anche per i loro soprannomi di quando giocavano: Baldo, Ramon e Marietto
Grande attesa per la serata di venerdì (27 novembre) alle 21 a San Vito al Centro civico, dove l’associazione culturale Il Tondo luoghi e relazioni, organizza un evento per ricordare il calcio anni Settanta-Ottanta. La serata sarà l’occasione per un ritrovo storico e fermando il tempo, ricordare luoghi, persone e aneddoti di quegli anni e magari paragonandoli con quelli di oggi.
L’ingresso sarà libero e l’invito è per tutti quegli che hanno fatto parte di quel periodo.
Protagonisti tre ex calciatori che hanno fatto la storia sia del San Vito che del calcio dilettantistico: Graziani (Baldo), Bertini (Ramon), Lucchesi (Marietto).