Grande attesa per la serata di venerdì (27 novembre) alle 21 a San Vito al Centro civico, dove l’associazione culturale Il Tondo luoghi e relazioni, organizza un evento per ricordare il calcio anni Settanta-Ottanta. La serata sarà l’occasione per un ritrovo storico e fermando il tempo, ricordare luoghi, persone e aneddoti di quegli anni e magari paragonandoli con quelli di oggi.