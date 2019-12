Tau Calcio: due vittorie, un pareggio e una sconfitta nel weekend delle giovanili

Due vittorie, un pareggio e una sconfitta: si chiude così il weekend delle giovanili amaranto. Gli allievi elite non vanno contro il Bibbiena che vince per 3 a 2, ma i B ottengono un bel 5 a 0 contro il Margine Coperta. Finisce in parità il match dei giovanissimi elite con l’Armando Picchi, mentre i B portano a casa un 9 a 0 contro il Sant’Alessio.

Allievi Elite

Tau Calcio – Bibbiena 2 – 3



TAU CALCIO: Likaj, Iannello, Ricci, Filieri, Amorusi, Lartini, D’Andrea Pisani, Tragni, Menconi, Rocco, Bellucci. A disp.: Di Biagio, Bachini, Belluomini, Duranti, Gigante, Kane, Lleshi, Manfredi, Mauriello.

BIBBIENA: Guerri, Detti, Tozzi, Catignano, Valenti, Parati, Fabianelli, Lamarca, Cincinelli, Borri, Galastri. A disp.: Sequino, Marmorini, Bonchi, Agostini, Mugnaini.

RETI: Rocco, Manfredi; Cincinelli 2, Valenti.

Una sconfitta pesante che gli amaranto hanno pagato cedendo il secondo posto in classifica allo Scandicci. Il Tau scivola in terza posizione, con 27 punti, a una sola distanza proprio dallo Scandicci e a 4 dalla Sestese, salda al primo posto.

La concentrazione per l’ultima di campionato contro l’Atletico Lucca è alle stelle.

Allievi B

Margine Coperta – Tau Calcio 0 – 5

MARGINE COPERTA: Ricci, Giunta, Fattori, Birindelli, Papa, Tocci, Soldani, Vanni, Bianchi, Cherubini.

TAU CALCIO: Becchi, Lleshi, Lotti, Mauriello, Gigante, Ceccarelli, Fiorentini, Oliva, Warid, Manfredi, Kane. A disp.: Calu, Banti, Carmignani, Ceraolo, Giannotti, Vitrani, Paolinelli, Quilici, Sabatini.

RETI: Sabatini 2, Manfredi, Warid, Fiorentini

Nonostante la prestazione eccellente degli amaranto, il risultato di sabato non è sufficiente per uscire dal quinto posto in classifica. Il riscatto potrebbe arrivare domenica prossima contro il Capezzano Pianore.

Giovanissimi Elite

Armando Picchi – Tau Calcio 1 – 1

ARMANDO PICCHI: Tani, Cittadini, Martini, Carlini, Lucarelli, Ria, Flagiello, Volpi, D’Apice, Digosciu, Marinari. A disp.: Barinci, Gambino, Luschi, Figaro, Soldaini, Labardi, Simonini.

TAU CALCIO: Maranghi, Fasciana, Bargellini, Vellutini, De Luca, Michelucci, Conticelli, Vitolo, Lari, Maurelli, Croci. A disp.: Velani, Ballini, Cinelli, Zani, Pittalis, Sammartino, Scarselli, Coppola, Ferrucci.

RETI: Marinari, Croci

Finisce in parità contro l’Armando Picchi, ma gli amaranto non temono incursioni: il Tau resta saldo in prima posizione con 36 punti. Prossimo appuntamento contro il Capezzano Pianore.

Giovanissimi B

Tau Calcio – Sant’Alessio 9 – 0

TAU CALCIO: Balluchi, Matteucci, Capocchi, Bartelloni, Pisani, Turini, Morandini, Musimeci, Vitali, Bellandi, Notarelli. A disp.: Giuliani, Matteoni, Pissuti, Lucchesi, Bigazzi, Vannucchi, Stefani, Erba, Casolare.

SANT’ALESSIO: Belluci, Gianni, Giambastiani, Mazzei, Salvetti, Michelucci, Karaj, Morotti, Pellinacci, Zahid, Fontana. A disp.: Bianchi, Niccoli, Franceschi.

RETI: Notarelli, Turini, Musumeci 2, Erba 2, Vitali, Matteucci, Bartelloni.

Dominano ancora la classifica gli amaranto, tallonati dal Margine Coperta con cui condividono il primo posto in classifica. Per la penultima di campionato i giovanissimi incontreranno il Luccasette.