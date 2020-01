Giovanissimi B, nel recupero goleada dell’Atletico Lucca

Settimana di recuperi anche per il calcio giovanile provinciale.

Oltre al pareggio 1-1 fra Corsagna e Stella Azzurra per gli juniores provinciali è stata ancora rinviata per il campo ghiacciato la sfida fra Castelnuovo e Aquila Sant’Anna di giovanissimi provinciali.

Due le gare in programma per i giovanissimi B. Il Borgo a Buggiano ha vinto per 8-0 con la Pieve San Paolo. 3-0 nella prima frazione con gol di Tori su rigore e Diolaiuti e Maggiolini. I pistoiesi dilagano nella ripresa con doppietta di Di Rienzo e singoli di Munteanu, Lovallo e Lemmi. La Pieve San Paolo ha chiuso la gara in dieci per un espulsione del loro difensore centrale a metà del secondo tempo.

Vince contro il Pistoia Nord B l’Atletico Lucca per 6-0 con i gol di Lucarini su rigore, Tosoni, Isola, Martini e la doppietta di Schievenin (uno su rigore).

Queste le formazioni della sfida

PISTOIA NORD: Giampà, Cecchi, Vettori, Lenzi, Gaggioli, D’Agostino, Biagini, Vannini, Braccini, De Simone, Gori. A disp.: Mencacci, Favagrossa, Clamor, >Grigoletto, Calvani. All.: Mazzotta

ATLETICO LUCCA: Tedeschi, Biagioni, Michelotti, Figliola, Bossini, Matteelli, Masetti, Nigro, Tosoni, Schievenin, Martini. A disp.: Lucarini, Taddeucci, Giusti, Rossi, Isola. All.: Cei