Juniores regionali, Lammari ko nella sfida salvezza

Lammari – Olmoponte 0-2

LAMMARI: Giovannetti, Antonelli, Benedetti, Petrilli, Bonini, Berruti, Puviani, Casini, Battistoni, Tocchini L., Ramku. A disp.: Baroni, Chetoni, Dumani, Maggiorini, Pavan. All.: Dianda

OLMOPONTE AREZZO: Angori, Luongo, Magi, Fiore, Tavanti, Spertilli, Capacci, Bonci, Castellucci, La Falce, Gori. A disp.: Albiani, Fucci, Landi, Vecani, Falah, Calugaru. All.: Santoni

ARBITRO: Silvestri di Livorno

Sconfitta interna per il Lammari contro l’Olmoponte Arezzo. Un ko pesante perché arriva contro una diretta concorrente per la salvezza.

Ecco gli altri risultati del girone di elite

Larcianese – Bibbiena 1-3

Audace Legnaia – Montelupo 3-2

Castelfiorentino – Cuoiopelli 2-2

Fucecchio – Cascina 0-3

Lammari – Olmoponte 0-2

Porta Romana – Sestese 2-2

Pro Livorno – Affrico 1-2

Cenaia – Lastrigiana 1-2

Girone B

Ritorno al successo, dopo lo stop nel recupero, per l’Atletico Lucca sul campo del Lanciotto Campi Bisenzio: rocambolesco il 4-3 finale del match. Pareggio interno per il Pdc Stiava contro il Poggio a Caiano.

Ecco i risultati

Coiano Santa Lucia – Valdinievole Montecatini 2-1

Don Bosco Fossone – Massese 5-5

Galcianese – Atletico Carrara 3-1

I.Monsummano – Zenith Audax 1-6

Lanciotto – Atletico Lucca 3-4

Migliarino – Maliseti Seano 1-4

Pdc Stiava – Poggio a Caiano 2-2

San Marco Avenza – Castelnuovo alle 16,30