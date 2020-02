Juniores nazionali, Lucchese ko in casa con Gavorrano

Nel giorno del pareggio fra le due prime della classe nel derby (Sangiovannese – Montevarchi finisce 2-2) il Ghiviborgo non ne approfitta e cede il passo in casa per 4-2 con l’Aglianese. Non bastano per i biancorossi le reti di Del Re e Secchi.

Si avvicina il Real Forte Querceta che ne rifila cinque al San Donato Tavarnelle. Finisce 1-1 sul campo del Ponsacco la sfida del Seravezza. Ancora una sconfitta, invece, per la Lucchese, in casa contro il Follonica Gavorrano.

I risultati

Ghiviborgo – Aglianese 2-4

Sangiovannese – Aquila Montevarchi 2-2

Tuttocuoio – Città di Pontedera 3-1

Lucchese – Follonica Gavorrano 1-2

Real Forte Querceta – San Donato Tavarnelle 5-1

Ponsacco – Seravezza 1-1

Fezzanese – Grosseto 7-1