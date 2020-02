Lammari travolto in casa dal Fucecchio con una cinquina

Lammari – Fucecchio 0-5

LAMMARI: Giovannetti, Antonelli, Ramku, Petrilli, Bonini, Baroni, Pavan, Dumani, Casini, Benedetti, Puviani. A disp.: Berruti, Bacci, Barsanti, Dianda, Tocchini L., Risolo. All.: Dianda.

FUCECCHIO: Pellegrini, Talini, Doni, Bruchi, Hysa, Parri, Tersigni, Mosso, Ferraro, Falaschi, Valiani. A disp.: Mannucci, Avella, Marianelli, Malanchi, Balestri, . All.: Fatticcioni.

ARBITRO: Menchini di Viareggio

RETI: Tersigni 2, Ferraro 3

Troppo Fucecchio per il Lammari juniores. La formazione di Dianda, inserita nel girone di elite, viene travolta da una cinquina da parte dei bianconeri ospiti in una gara mai in discussione.

I risultati del girone di elite

Affrico – Castelfiorentino 3-0

Bibbiena – Pro Livorno 2-2

Cascina – Audace Legnaia 2-2

Cuoiopelli – Larcianese 1-0

Montelupo – Lastrigiana 2-3

Olmoponte Arezzo – Porta Romana 2-0

Sestese – Cenaia 0-0

Nel girone B nonostante un buon match il Castelnuovo di Alan Renucci cade sul campo della seconda della classe Zenith Audax: non bastano i gol di Corazza e Bertucci. Ko in casa con il San Marco Avenza anche l’Atletico Lucca mentre torna ai tre punti con il Don Bosco Fossone (in gol Farnesi e Giunta) il Pdc Stiava.

I risultati del girone B

Poggio a Caiano – Lanciotto Campi 2-1

Atletico Carrara – Migliarino Vecchiano 5-0

Atletico Lucca – San Marco Avenza 1-2

Maliseti Seano – Coiano Santa Lucia 0-1

Massese – I.Monsummano 7-0

Pdc Stiava – Don Bosco Fossone 2-0

Vald.Montecatini – Galcianese 0-0

Zenith Audax – Castelnuovo Garfagnana 3-2