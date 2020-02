Lucchese, pari esterno con il Seravezza

Torna al successo, e lo fa a valanga, negli juniores nazionali il Ghiviborgo, che vince in trasferta con il Follonica Gavorrano per 6-3 con la tripletta di Del Re e i gol di Pazzaglia, Maggi e Secchi. È l’unico successo per le formazioni della provincia: Seravezza e Lucchese, infatti, si annullano sul pari mentre il Real Forte Querceta perde sul terreno di gioco di Agliana.

Ecco i risultati di giornata

Aquila Montevarchi – Fezzanese 1-0

Follonica Gavorrano – Ghiviborgo 3-6

Seravezza – Lucchese 1-1

Città di Pontedera – Ponsacco 0-2

Aglianese – Real Forte Querceta 3-1

San Donato Tavarnelle – Sangiovannese 0-1

Grosseto – Tuttocuoio 4-1