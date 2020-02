Trofeo Orlandi, ancora un doppio successo per le rappresentative di Lucca

Lucca protagonista al trofeo Orlandi, dedicato alle rappresentative allievi B e giovanissimi B.

La classe 2004 ha vinto contro i pari età di Pisa con un gol di scarto.

La rete della vittoria è stata realizzata alla mezz’ora della ripresa da Rocco del Tau Calcio. In classifica Lucca è a punteggio pieno con sei punti in due partite, seguono Livorno (una sola gara giocata) e Grosseto a 3 punti, Pisa (una sola gara giocata) e Massa Carrara a zero.

Più sonoro il successo del 2006. Lucca ha vinto 4-1, sempre con i pari età di Pisa. Botta e risposta nel primo tempo con i gol di Mattioli (Capezzano Pianore) per i lucchesi e Pistolesi per Pisa. Poi si scatenza Coppola, giocatore del Tau Calcio, che al 25’ del primo tempo, al 7’ e al 28’ della ripresa fa 4-1.

Anche in questo girone Lucca a punteggio pieno in testa, seguono Livorno (1 gara disputata) e Massa Carrara a tre punti, Pisa (1 gara disputata) e Grosseto a secco.