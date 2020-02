Juniores nazionali, sorridono solo le versiliesi

Juniores nazionali, un altro ko per i rossoneri della Lucchese. A passare in campo avverso sono i neroverdi dell’Aglianese che con le reti di Sauro e Vigni vincono con risultato classico. Cade in casa anche il Ghiviborgo contro il Montevarchi: per avere la meglio della seconda della classe non basta la rete di Woollard. Vincono, invece, le versiliesi: 2-1 in campo esterno per il Seravezza sulla Fezzanese, di misura il Real Forte Querceta in casa con il Grosseto.

I risultati

Lucchese – Aglianese 0-2

Ghiviborgo – Aquila Montevarchi 1-3

Sangiovannese – Città di Pontedera 0-0

Tuttocuoio – Ponsacco 2-2

Follonica Gavorrano – San Donato Tavarnelle 1-3

Fezzanese – Seravezza 1-2

Real Forte Querceta – Grosseto 1-0