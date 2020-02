Juniores nazionali, sorride solo il Seravezza che batte il fanalino di coda Tuttocuoio e conquista tre punti importanti per migliorare la propria posizione in classifica anche se le ambizioni di agguantare la quota playoff appaiono scarse.

Pareggio importante contro una diretta concorrente alla post season per il Ghiviborgo: finisce 1-1 ai biancorossi non basta una rete di Scatena. Pareggio anche per la Lucchese sul campo del Ponsacco: per i rossoneri in gol Jener. Sconfitta di misura, invece, per il Real Forte Querceta sul campo della nuova capolista Montevarchi, che sorpassa in vetta la Sangiovannese.fermata sul pareggio a Grosseto.

I risultati di giornata

Aglianese – Follonica Gavorrano 2-0

Aquila Montevarchi – Real Forte Querceta 1-0

Grosseto – Sangiovannese 3-3

Ponsacco – Lucchese 1-1

San Donato Tavarnelle – Ghiviborgo 1-1

Seravezza – Tuttocuoio 2-1