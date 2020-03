Lammari ko dopo la battaglia con l’Audace Legnaia

Lammari juniores ko dopo una battaglia contro l’Audace Legnaia nel girone di elite. Non bastano ai biancazzurri di Stefano Dianda le reti di Risolo (doppietta) e Bonini per conquistare punti per una classifica più tranquilla in vista del rush finale.

I risultati del girone di elite

Larcianese – Pro Livorno 1-1

Audace Legnaia – Lammari 4-3

Cenaia – Olmoponte Arezzo 1-0

Cuoiopelli – Affrico 2-0

Lastrigiana – Cascina 1-0

Montelupo – Sestese 1-2

Porta Romana – Fucecchio 1-2

Castelfiorentino – Bibbiena 1-0

Nel girone B vince soltanto il Castelnuovo che supera la Massese con le reti di Cavani e Lucchesi e si attesta in piena posizione da post-season per la coppa regionale. L’Atletico Lucca è solo a due punti dopo la sconfitta contro la seconda della classe Zenith Audax. Si fa complicata la classifica dello Stiava, sconfitto a Monsummano.

I risultati del girone B

Atletico Carrara – Vald.Montecatini 0-0

Castelnuovo – Massese 2-1

Galcianese – Maliseti Seano 1-1

I.Monsummano – Pdc Stiava 2-1

Lanciotto Campi – Don Bosco Fossone 1-1

Migliarino Vecchiano – Coiano Santa Lucia 0-3

Zenith Audax – Atletico Lucca 4-2

San Marco Avenza – Poggio a Caiano 3-1