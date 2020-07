Calcio giovanile, anche i pratesi del Tobbiana nella galassia Tau Calcio

Anche l’Asd Tobbiana 1949 entra nella galassia del Tau Calcio Altopascio. La società pratese, infatti, ha aderito al progetto Youth Tau Project, grazie al quale numerose società toscane avviano il progetto di affiliazione con il Tau, abbracciandone metodologie, programmi e percorsi di formazione e sviluppando insieme occasioni di incontro e di crescita.

La nuova affiliazione, che va ad aggiungersi a quelle siglate di recente con il Folgore Segromigno, il Vada 1963 e l’Audace Legnaia, ha come obiettivo la condivisione di tecniche e metodi per formare i giovani calciatori in un ambiente professionale, sicuro e secondo modalità all’avanguardia. Tutti i programmi proposti, inoltre, sono approvati dall’Inter stessa in virtù dell’accordo che lega il Tau con la società nerazzurra.

L’accordo è stato sottoscritto dai referenti del progetto Youth Tau Project, Alessandro Del Carlo e Marco Vannini, e dal responsabile del settore giovanile del Tobbiana, Luca Paoletti.

L’ingresso di questa nuova società amica costituisce un altro passo importante per la famiglia amaranto che continua a crescere grazie anche a collaborazioni sempre più qualificate con realtà radicate sul territorio regionale. Il Tobbiana vanta un progetto formativo d’eccellenza, incentrato su obiettivi motori e psicomotori che permettano ai giovani di trovare gli stimoli necessari per agevolare la loro crescita motoria, calcistica, personale ed emotiva.