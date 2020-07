Nasce l’Academy Folgor Marlia. Paolo Bianchi guida la juniores

Dopo la fusione a livello di squadre “grandi”, la Folgor Marlia volta pagina e lancia un segnale importante. Nasce l’Academy Folgor Marlia con l’obiettivo principale di lavorare sul settore giovanile e sulla scuola calcio. Il club fa così una scelta precisa per valorizzare appieno le potenzialità dei ragazzi della zona.

Il presidente resta Gianluca Landi che negli ultimi anni aveva guidato la Folgor Marlia. Il vice è Federico Sarti, resta come cassiere Elio Torri, Barbara Guidi curerà l’organizzazione di tornei e altro insieme a Daniela Giusti. Dopo tanti anni lasciano Giovanna Rossi e Matteo Landucci a cui vanno i ringraziamenti del club dopo tanti anni di impegno profuso.

A livello di squadre, la maggiore sarà quella che parteciperà al campionato juniores provinciale: alla guida un allenatore conosciuto e dal passato illustre come Paolo Bianchi, ex Lucchese e nell’ultima stagione agli allievi del San Giuliano, accompagnatore Brunello Giuntini, poi seguono tutte le categorie fino alla scuola calcio, quest’anno il gruppo piu giovane sarà quello formato dai 2015 ai 5 anni compiuti.

Molto successo ha riscosso l’open day dello scorso sabato dove molti bambini si sono riversati sul manto verde dello stadio di Marlia. Ogni giorno dalle 17 alle 19,15 sarà possibile trovare, alla segreteria dello stadio, informazioni per la prossima stagione.

I diesse De Luca e Pieri sono al lavoro per trovare gli ultimi ritocchi per l’allestimento delle nuove squadre.

Il numero telefono da contattare per qualsiasi informazione è 388.4090055.