Memorial Cordischi, pari per Lucchese e Porcari

Quinta giornata del Memorial Cordischi e un’altra vittoria per gli amaranto del Tau Calcio che battono per 6-0 la Pro Livorno Sorgenti. Vince anche il Pontedera per 5 a 0 contro lo Zenith Audax. Parità, invece, tra Affrico e Academy Porcari (2-2) e tra Lucchese e Giovani Via Nova (0-0).

Nel pomeriggio scenderanno in campo Pistoiese – Cgc Capezzano (19) e Atletico Lucca – Aquila Sant’Anna (20,30). Domani (9 settembre) appuntamento con Giovani Via Nova – Pro Livorno Sorgenti (17.45), Sestese Calcio – Margine Coperta (19,15) e Zenith Audax – Affrico (20,45).

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook: Tau Calcio e Trofeo Memorial Antonio Cordischi.