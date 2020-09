Memorial Cordischi, ecco le qualificate ai quarti di finale

Dopo otto, intensi giorni di partite, ecco quali sono le squadre che accederanno ai quarti di finale del 26esimo Memorial Cordischi organizzato dal Tau Calcio Altopascio: Sestese e Aquila Sant’Anna (girone A), Pistoiese e Cgc Capezzano (girone B), Tau Calcio e Giovani Via Nova (girone C), Pontedera e Affrico (girone D).

Ieri sera (10 settembre) il Cgc Capezzano ha battuto i Giovani Fucecchio per 2-0 e l’Academy Porcari ha vinto contro lo Zenith Audax (2-0). Bene anche i padroni di casa del Tau Calcio che hanno vinto per 3-0 contro la Lucchese e la Pistoiese che si è imposta sull’Asd Tobbiana per 8.1.

Ecco, dunque, il calendario dei quarti di finale programmati per domenica (13 settembre): Sestese Calcio – Giovani Via Nova (16,45), Us Pontedera – Cgc Capezzano (18,15), Pistoiese – Us Affrico (19,45) e Tau Calcio – Aquila Sant’Anna (21,15). Il Memorial Cordischi proseguirà martedì (15 settembre )con le semifinali e giovedì 17 con le finali.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook: Tau Calcio e Trofeo Memorial Antonio Cordischi.