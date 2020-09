Giovanissimi B: all’Empoli la finalissima della Cordischi Cup

Empoli – Pontedera 2-1

EMPOLI: Versari, Bertellotti, Rugani, Olivieri, Tavernini, Huqi, Toci, Fanucchi, Ceccherini, Orlandi, Raffaelli, Raugi, Baldini, Centoni, Bettazzi, Menchetti. All. Pallini.

PONTEDERA: Matteucci, Arcidiacono, Iacopini, Innocenti, Arioni, Bellotto, Mazzi, Benucci, Piccirilli, Voroneanu, Fabbri, Bollella, Giusti, Scardigli, Paoli, Tellini, Pino, Gracci, Vicario. All. Massai.

RETI: Centoni, Huqi, Mazzi

È l’Empoli la squadra vincitrice della nona Cordischi Cup, organizzata dal Tau Calcio e dedicata ai giovanissimi B 2007. Gli azzurri vincono infatti per 2-1 contro il Pontedera, in una finale scoppiettante, degna conclusione di tre settimane di bel calcio toscano, vissuto ad Altopascio grazie alla 26a edizione del Trofeo Memorial Antonio Cordischi e alla Cordischi Cup.

A scendere in campo per primi sono stati i padroni di casa del Tau che hanno battuto il Pisa per 5 a 1. A seguire, finalissima tra Empoli e Pontedera, quest’ultima vincitrice del Memorial Cordischi, finita 2 a 1 per gli empolesi.

Ma le coppe non sono state assegnate solo alle squadre. Numerosi i riconoscimenti per la top 11 del torneo consegnati anche dal fratello di Antonio, Mario Cordischi: Nicolas Giuliani, portiere del Tau Calcio, Tommaso Rugani dell’Empoli, Lorenzo Colonnese del Tau Calcio, Emilio Casarosa del Pisa, Lapo Lensi del Tau Calcio, Nicola Mazzi del Pontedera, Filippo Fanucchi dell’Empoli, Alessandro Romano del Pisa, Daniel Piccirilli del Pontedera, Andrea Orlandi dell’Empoli e Kevin Voroneanu del Pontedera.

Una menzione speciale anche per gli arbitri, entrambi della sezione di Lucca: Del Papa per la finalissima e Bertini per la finale di consolazione

Questo il tabellino della finale per il terzo posto

Pisa – Tau Calcio 1-5

PISA: Masini, Gronchi, Bacciardi, Celeste, Mazzoni, Casarosa, Bartoli, Romano, Vivace, Bacci, Coletta, Bennardi, Acquas, Dessi, Gabbriellini, Lorenzi, Niccolini, Traversa. All. Giunta.

TAU CALCIO: Giuliani, Modena, Bigondi, Tocchini, Colonnese, D’Amato, Giusti, Gasperoni, Marchi, Lucchesi, Ferracuti, Meini, Lensi, Nesti, Leshi, Noka, Faratro, Capitanini, Finelli. All. D’Addario.

RETI: Tocchini, Marchi 2, Nesti, Modena, Casarosa