Folgor Marlia, accordo di collaborazione con l’Empoli Academy

Ancora una novità in casa Folgor Marlia, che ha ripreso il titolo ceduto alla Folgor San Pietro a Vico tramite la fusione. Il settore giovanile e la scuola calcio hanno infatti stipulato un importante accordo con l’Empoli Academy per le prossime due stagioni.

L’accordo prevederà diversi contatti tra le due società, stage per gli istruttori, tornei tra società affiliate con le Academy Empoli ed un costante monitoraggio della crescita dei ragazzi e degli istruttori.

Gianluca Landi, vicepresidente della Folgor Marlia 1905, così commenta: “Faccio una piccola premessa, la nostra prima volontà sarebbe stata quella di siglare l’accordo con la Lucchese per una questione di cuore, ma dopo che abbiamo contattato diverse volte i responsabili senza ottenere risposte abbiamo deciso di prendere altre strade ed abbiamo scelto la società, l’Empoli che ci ha accolto con entusiasmo, che da sempre ha avuto un occhio di riguardo per i suoi giovani curando in modo molto importante il settore giovanile, ritengo questo accordo un ottima base da cui ripartire per riportare il settore giovanile e la scuola calcio ai livelli che la società merita.