Giovanissimi, torna il memorial Cordischi nei campi del Tau Calcio

Prende il via venerdì (27 agosto) il 27esimo trofeo memorial Antonio Cordischi riservato alla categoria giovanissimi 2008.

Il torneo, che verrà interamente giocato presso lo stadio del Tau Calcio ad Altopascio, sarà sviluppato in quattro gironi da quattro squadre, che si sfideranno fino a venerdì 3 settembre. Le prime due classificate di ogni girone accederanno alla fase finale a eliminazione diretta che inizierà domenica 5 settembre e terminerà con le finali in programma per giovedì 9 settembre.

Anche quest’anno il trofeo sarà impreziosito dalla partecipazione di molte società professionistiche e dal meglio del calcio toscano. Raffaello Giannini, responsabile dell’organizzazione di eventi e tornei per il Tau Calcio, ha commentato così la 27esima edizione del Trofeo Antonio Cordischi: “Per noi questo è un classico di inizio stagione, è quest’anno rappresenta più che mai il simbolo della ripartenza dopo il difficile periodo del Covid. L’augurio che faccio a tutti i nostri tesserati, e più in generale al mondo dello sport, è che si possa finalmente ritornare ad avere stagioni serene senza intoppi, pensando a divertirsi. In merito al torneo possiamo dire di essere orgogliosi di riuscire a richiamare ogni anno il meglio del calcio per la categoria Giovanissimi. Anche in questa edizione sono presenti molte società professionistiche e il meglio delle squadre dilettantistiche regionali che lavorano in modo professionale, e questo non fa altro che confermare la bontà di quello che stiamo facendo. Per noi è un modo di ricordare con affetto la figura di Antonio Cordischi e cercare di omaggiare anche la sua famiglia che è legata al mondo Tau da un rapporto di profonda stima”.

Di seguito la composizione dei gironi e in allegato il calendario degli impegni

GIRONE A

Tau Calcio Altopascio, Pistoiese 1921, Bellaria Cappuccini, Unione Tempio Chiazzano

GIRONE B

Città di Pontedera, Lucchese 1905, Zenith Prato, Pro Livorno Sorgenti

GIRONE C

Pisa 1909, Affrico, Atletico Lucca, Giovani Fucecchio 2000

GIRONE D

Carrarese Calcio 1908, Sestese Calcio, Cgc Capezzano Pianore, Limite e Capraia

Il calendario della prima fase