I 2008 del Tau Calcio sono alle finali nazionali.

La squadra allenata da mister Vannini passa alle gare decisive dopo aver battuto la Virtus Senigallia e la Lazio, rispettivamente per 7-0 (2 Paja, Landi, Rocchicioli, Colzi – 2 Ribechini) e 6-1 (3 Paja, Di Sessa, Moretti e Ribechini).

Foto 2 di 2



La squadra partirà sabato sera alla volta del centro Coni di Tirrenia, dove alloggerà e disputerà poi le partite valevoli per le finali nazionali. Il programma degli incontri non è ancora stato definito ma le società che si giocheranno le finali insieme al Tau Calcio saranno Real Casarea, Bulgaro e Calcio Padova.



A parlare è il mister Marco Vannini.

Mister di che competizione si tratta?

Riguarda tutte le migliori scuole calcio elite d’Italia e quest’anno sono state introdotte anche le società professionistiche. È un torneo iniziato lo scorso anno che riguardava gli under 13, ma per motivi Covid poi ci siamo fermati e abbiamo ripreso quest’anno

Come è andato il vostro cammino fino ad ora?

Siamo arrivati primi nella fase interprovinciale, qualificandoci per le finali regionali dove ci siamo classificati come primi davanti ad Affrico, Sangiovannese e San Miniato. Abbiamo quindi affrontato, nella prima fase interregionale, che comprende già tutto il territorio nazionale, la Sangiovannese e lo Spoleto, battendole entrambe e raggiungendo quindi la seconda fase interregionale contro Lazio e Vigor Sinigallia. Vincendo anche questa fase siamo arrivati alle finali nazionali

Come descriverebbe il suo gruppo di ragazzi?

Lavoro con loro da due anni e devo dire che sono veramente eccezionali. I risultati che stiamo ottenendo, come la vittoria del Cordischi, sono merito del lavoro quotidiano che questo gruppo fa in ogni allenamento, dimostrando grande passione, voglia ed impegno, il tutto unito alle qualità che ognuno di loro ha e sta sviluppando.