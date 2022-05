La juniores del Folgor Marlia vince con due giornate di anticipo il campionato provinciale juniores di Lucca.

A Marlia ieri (30 aprile) alle 15,30 la Folgor Marlia ha affrontato ilVorno, mentre alle 18,30 in Garfagnana si giocava River Pieve vs Accademy Qm Massarosa.

Due gare importantissime che potevano assegnare il campionato alla Juniores del Marlia allenata da Mister Paolo Bianchi, ed infatti così è stato.

Foto 2 di 2



A Marlia i padroni di casa dopo esser passati in svantaggio al primo minuto, hanno poi concluso la gara in modo trionfante, schiacciando per 90 minuti il Vorno nella propria metà campo, ed il risultato poteva essere più roboante. Ma un rigore parato dal portiere del Vorno, un palo, una traversa, ed un goal annullato hanno fatto concludere il match sul risultato di 4 – 1: tripletta di Franco e goal del Fugiaschi, migliori in campo anche oggi.

In Garfagnana invece le cose sono andate male per l’Accademy Qm Massarosa, che da un vantaggio di 2 reti a zero è passata ad una bruciante sconfitta per 3 – 2 consegnando di fatto il titolo finale alla Folgor Marlia che sale a più 7 lunghezze sul Qm Massarosa ed in virtù di soli 6 punti ancora in palio (2 giornate da giocare) vincono meritatamente il campionato con due gare di anticipo.

Grande soddisfazione per il Marlia che ha stradominato l’intero campionato perdendo una sola gara contro il Corsagna.

Un’annata piena di soddisfazioni per la società Marlia che con il propio settore giovanile sta ottenendo soddisfazioni degne di nota, non dimenticando il 2° posto in classifica ottenuto dagli allievi A allenati da Andrea De Luca, che hanno ceduto solo al Porcari.

La rosa

Portieri: Fredianelli Gabriele, Mariotti Roberto, Frateschi Alessandro, Disperati Yosef.

Difensori: Del Sorbo Nicolas, Petroni Matteo, Zanda Angelo, Fabbri Francesco, Micheletti Stefano, Cerami Luigi Duilio, Lencioni Lorenzo, De Gennaro Alessio, Conti Duccio, Mazzoni Lorenzo, Quilici Niccoló, Fortini Edoardo, Zanella Daniel.

Centrocampisti: Antoni Jacopo, Mosso Matteo, Franco Alessandro, Franco Lorenzo, Silvestri Leonardo, Culicchi Alessio, Tuzi Marco, Giuntoli Samuele, Sarti Filippo.

Attaccanti: Culicchi Alessio, Fugiaschi Giosuè Ubaldo, Landi Jacopo, Davini Francesco, Costea Adrián Bogdan, Petroni Manuel, Spadavecchia Felice.

Dirigenti: Prosperi Pier Giovanni, Giuntini Brunnelo, Pellegrini Sauro, Quilici Nico

Mister: Bianchi Paolo.