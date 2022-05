Non solo prima squadra. Il Tau Calcio, che da ieri è società di serie D grazie alla promozione conquistata sul campo, anche quest’anno ha confermato una grande annata del suo settore giovanile regionale. Anzi, è la miglior annata degli ultimi anni, a conferma dell’ottimo lavoro compiuto dalla società amaranto.

Partiamo dai più grandi, gli allievi classe 2005. Ieri (15 maggio) con un 5-1 allo Zenith Prato hanno chiuso a punteggio pieno il gironcino a tre di semifinale per il titolo regionale. Per vincere il titolo toscano ora l’ultimo ostacolo è la Cattolica Virtus di Firenze.

È già di due settimane fa la vittoria del titolo regionale con il 2006, gli allievi B, con il 4-1 alla Cattolica Virtus in finale.

Si giocheranno il titolo toscano in finale contro l’Affrico, altra formazione fiorentina, i giovanissimi del 2007 che ieri, già sicuri del primo posto nel girone a tre di semifinale, hanno comunque battuto per 3-1 lo Scandicci.

Non basta. Il filotto amaranto si conclude con la vittoria degli esordienti Fair Play 2009 nella fase interregionale superando Academy Livorno e Ternata. Ora i giovani altopascesi sono attesi dalle semifinali nazionali di Roma domenica (22 maggio): gli avversari sono Romna e Delfini Biaancozzurri di Pescara.

Foto Nucci