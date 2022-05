Tau Calcio – Cattolica Virtus 4-0

TAU CALCIO: Di Cicco, Fasciana, Nunziati, Vellutini, Bargellini, Perillo, Manetti, Piccini, Cinelli, Pasquini, Scarselli. A disp.: Failli, Turini, Wolf, Ferrari, Bellandi, Bartelloni, Zani, Vuturo, Carlucci. All.: Pucci.

CATTOLICA VIRTUS: Hila, Tallarita, Ponzillo, Pilacchi, Nocentini, Alfani, Badii, Rafanelli, Nicolosi, Ignesti, Moriani. A disp.: Cecconi, Giambra, Zuffanelli, Bacci, Del Zotto, Ciuffi, Mazzei, Bonarelli, Cinquina. All.: Vallini

RETI: Manetti 2, Cinelli, Zani

Non ce n’è per nessuno. Il Tau Calcio vince (anche) a Lamporecchio la finale regionale della categoria allievi (2005) e, in attesa delle sfide per il tricolore, si gode l’en plein che significa vittorie con la prima squadra in Eccellenza, con allievi, allievi B e giovanissimi regionali e anche della fase interregionale degli esordienti.

Foto 3 di 3





Il miglior modo per festeggiare il passaggio, dall’anno prossimo, alle categorie nazionali. Anche se sarà ancora un mese di sfide con le migliori realtà italiane per conquistare un sogno: il titolo italiano.

Foto Nucci