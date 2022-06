Aquila Sant’Anna, festa per i 100 anni

“Vincere un campionato giovanissimi e confermarsi a buoni livelli nel complicato girone degli allievi Regionali è il miglior modo di festeggiare i cento anni di storia della società”. E’ soddisfatto Augusto Rotolo, direttore sportivo dell’Aquila S. Anna mentre annuncia i festeggiamenti che la società terrà in occasione dei cento anni di storia del club.

“Il 2022 è l’anno in cui la società compie 100 anni e volevamo renderlo speciale. Un primo modo per riuscire in questo intento è stato quello di figurare al meglio con le proprie squadre giovanili: obiettivo riuscito grazie soprattutto alla vittoria del campionato con i giovanissimi 2007 di Renato Roffi e con gli importanti traguardi raggiunti con le altre categorie, tra cui spicca quella degli allievi 2005 di Gabriele Bacci, confermata squadra di livello nel torneo regionale”. Se da un lato le attenzioni del club sono rivolte adesso alla programmazione della stagione futura, c’è anche entusiasmo e voglia di festeggiare al meglio l’anno del centenario. Ed è lo stesso Augusto Rotolo che svela i programmi della festa.

“Sabato 18 giugno al campo sportivo abbiamo organizzato un triangolare di vecchie glorie, con i nati negli Anni Sessanta, negli Anni Settanta che sfideranno i giovanissimi 2007. A seguire, alle 18,30 all’auditorium di via Fratelli Cervi, il momento più istituzionale. Dopo i saluti delle istituzioni e dei vertici del calcio a livello regionale e provinciale, avverrà la presentazione del volume S. Anna, 1922 – 2022, cento anni di Aquila, che ripercorre le vicende sportive della squadra ma soprattutto ripercorre storie di dirigenti, calciatori e tecnici e altri personaggi del quartiere che hanno dato il proprio apporto per la società”.

Dalla fondazione sulla scia della passione di Beolino (storico massaggiatore della Lucchese) fino agli anni di presidenza Fausto Tacconi, Giovanni Magnelli e Gianpiero Lippi, passando dall’impegno di Fabrizio Ricci e dal ruolo educativo del Maestrino Mario Poli, indubbiamente una delle figure più amate e singolari tra la gente del quartiere. L’ingresso alla festa è libero: tutti coloro che lo desiderano sono invitati a fare questo tuffo nel passato della squadra e del quartiere, per conoscere curiosità, vicende e soprattutto personaggi di ieri e di oggi, che hanno dedicato tempo e risorse per far giocare a calcio tante generazioni di calciatori e far socializzare le loro famiglie.