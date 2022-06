Tau Calcio, il doppio successo con allievi e giovanissimi vale la final six per lo scudetto

Due vittorie e accesso alla final six nazionale per allievi e giovanissimi del Tau Calcio Altopascio. Si giocavano oggi (12 giugno) le partite decisive per l’accesso alla poule scudetto. E gli amaranto non hanno fallito l’obiettivo.

Con lo Zola Predosa, in trasferta, gli allievi 2005 erano obbligati a vincere e così è stato, grazie a una doppietta di Cinelli.

Ai giovanissimi 2007 bastava anche un pareggio contro il Rimini e invece è arrivato un successo firmato Colaciuri e Franchi.

Ora gli amaranto sono in attesa di conoscere gli avversari per la prossima fase.

Fra ieri e oggi ottimo successo anche nel quadrangolare riservato ai 2006 elite, con le partecipazioni di prestigio di Inter, Pisa ed Empoli. Sulle tribune di Altopascio erano presenti anche molti addetti ai lavori di società professionistiche.

Ottime prove del Tau che, battendo ieri il Pisa per 1-0 (rete di Verruzzi su rigore), ha giocato poi la finale con l’Inter perdendo largamente anche a causa anche delle molte assenze per l’impegno pomeridiano del 2005 con lo Zola Predosa.

Foto Nucci