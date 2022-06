Tau Calcio, buona la prima in final six scudetto per i giovanissimi: 2-2 con l’Alcione Milano

Inizia bene l’avventura del Tau Calcio nella final six nazionale dei giovanissimi dilettanti under 15.

La formazione amaranto, sciorinando la consueta ottima formazione, ha pareggiato per 2-2 con la corazzata Alcione Milano. I gol di Franchi e Lucchesi hanno permesso di impattare le reti di Di Biccari e Curto. Domenica entrano in gioco i trevigiani del Liventina che affrontano l’Alcione, mercoledì prossimo la sfida, sicuramente decisiva, fra Tau Calcio e Liventina.

Giornata di riposo, invece, per gli allievi under 17. Il Tau Calcio avrà quindi la possibilità di scendere in campo conoscendo già il risultato della sfida fra Ambrosiana e Virtus Ceserano Bergamo, giocata ieri e terminata 2-2. Il Tau affronterà quindi prima l’Ambrosiani, nella giornata di domenica, quindi la Virtus Bergamo mercoledì prossimo.

La vincitrice del triangolare giovanissimi affronterà la vincente dell’altro triangolare fra Vigor Perconti, Blue Devils e Calcio Sicilia, la vincitrice del gruppo degli allievi giocherà la finalissima di Matelica con una fra Virtus Vasto, Katane e Lodigiani.