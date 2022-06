I Giovanissimi 2007 del Tau Calcio volano in finale nazionale. I ragazzi di mister Gandini hanno battuto 5-0 la Liventina grazie ai gol di Colaciuri, Franchi, Lucchesi, D’Ulivo (doppietta).

Ora la sfida è quella di conquistare il titolo nazionale nella finalissima che si giocherà il 27 giugno, alle 18,30 allo stadio Giovanni Paolo II di Matelica nelle Marche, contro la Vigor Perconti.

Foto 3 di 3





Un plauso anche agli allievi che non sono riusciti ad accedere alla finale nazionale perdendo per 2 a 1 contro la Virtus Ciserano Bergamo (gol di Zani all’82’). Per loro, comunque, un’annata ricca di emozioni e un percorso importantissimo che rimarrà nella storia del Tau.