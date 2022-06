Tau Calcio ko ai rigori nella finale per lo scudetto giovanissimi

Maledetti calci di rigore. Il Tau Calcio Altopascio giovanissimi fallisce a Matelica all’ultimo tuffo l’appuntamento con la storia.

Finisce ai tiri dal dischetto la finalissima per lo scudetto in programma oggi (27 giugno) dedicata alle società dilettantistiche contro la Vigor Perconti.

Sono i romani a passare in vantaggio nel primo tempo con Cerenza. Nella ripresa Brio pareggia i conti. Il risultato rimane inchiodato sul pari e tutto si decide con i penalties. Romani più precisi e Tau Calcio d’argento, in una stagione tutta d’oro.

“Avete fatto un percorso pazzesco – è il messaggio della società – Avete onorato la maglia ogni volta che siete scesi in campo e ci avete regalato emozioni incredibili. Nonostante il risultato di stasera siamo orgogliosi di voi per tutto quello che avete dimostrato in questa stagione e per la crescita che avete fatto come giocatori e come uomini. Un applauso a voi e a tutto lo staff per lo stupendo lavoro fatto quest’anno… Siamo fieri di voi“.