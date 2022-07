Real Academy Lucca, tutto pronto per il via della stagione

Saranno almeno otto le squadre al via della nuova stagione per la Real Academy Lucca, la neonata società di calcio di San Cassiano a Vico.

Dopo una grande campagna promozionale incentrata sul “diritto allo sport” per tutti i ragazzi, per porre fine alle limitazioni imposte da due anni di Covid, offrendo la possibilità di praticare calcio senza costi, con la società a sobbarcarsi per intero i costi di iscrizione e quelli dell’abbigliamento, ecco che è pronto a partire un settore giovanile ambizioso e già abbastanza completo. Il lavoro fatto in questi mesi dal diesse Andrea Venturi ha portato la società a contare su più di cento ragazzi e con la possibilità a settembre di reclutarne altri con nuovi open day gratuiti aperti a tutti. Intanto sono già stati presentati i primi allenatori delle squadre grandi già allestite.

La formazione più grande sarà la juniores provinciale che sarà affidata ad un duo molto affiatato e di grande esperienza come Alessandro Massaria e Marco Chiocca che arrivano dal Sant’Alessio. La squadra è ambiziosa, quanto il palmares dei due tecnici che si augurano di fare un campionato di prima fascia. La formazione Allievi A, avrà ancora alla guida Stefano Pini, una certezza per lo spogliatoio e i ragazzi, per una squadra che aspira a fare molto bene in campionato mentre le neonate squadre degli Allievi B, 2007, e Esordienti, 2010, avranno come guida Luca Cavalzani, in arrivo dal Montecarlo, che sarà coadiuvato da un vice-allenatore. La Scuola Calcio si presenterà al via stagionale con quasi una squadra in ogni categoria, a partire dal 2012. E le prime certezze a livello tecnico sono altri due mister di grande esperienza come Paolo Bottari e Michele Francesconi, in arrivo dalla Folgore Segromigno.

Con i più piccoli, certa la presenza di Nico Barsanti, animatore alla scuola estiva Estalandia. Ma presto la società svelerà il nome del preparatore tecnico, di quello atletico e del preparatore dei portieri che saranno messi a disposizione di ogni squadra.

Tutte le squadre avranno due allenatori. E molto presto la società si avvarrà anche di un pulmino per il trasporto dei ragazzi. Tante idee e progetti e un profilo social, sia su Facebook sia su Instagram, alla voce Real Academy Lucca, continuamente aggiornato con tutte le novità.