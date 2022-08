Tau Calcio, sarà Francesco D’Addario a guidare gli Juniores Nazionali

Francesco D’Addario guiderà gli Juniores Nazionali del Tau. Ad annunciarlo, con soddisfazione, è la stessa società altopascese, che ha deciso di affidare la guida tecnica al già campione regionale nella scorsa stagione sulla panchina degli Allievi élite fascia B (classe 2006).

L’intervista

Dopo la brillante vittoria del titolo regionale nella categoria Allievi élie fascia B, riparti per una nuova avventura, con la categoria Juniores Nazionali che la società affronta per la prima volta nella sua storia. Quali sono le sensazioni?

“Innanzitutto ringrazio tutti i ragazzi del 2006, con cui ho condiviso un anno stupendo. Sono contento della loro crescita personale e delle chiamate importanti da squadre professionistiche che sono arrivate nell’estate per alcuni di loro. Siamo anche riusciti a raggiungere la vittoria del titolo regionale, per me il primo, e sicuramente questa stagione resterà indimenticabile. Affronto questo salto di categoria con grande entusiasmo e curiosità, la voglia di crescere e confrontarmi sempre in cose nuove mi stimola molto. Mi fa piacere di essere il primo ad affrontare questo nuovo campionato e spero di esserne all’altezza. Sicuramente la nostra priorità sarà la crescita dei ragazzi, sperando di poterne vedere molti esordire anche in prima squadra”.

Sei stato inserito anche nello staff della prima squadra come collaboratore tecnico. Una nuova importante esperienza che contribuirà alla tua crescita e al raggiungimento dei tuoi obiettivi. Quali saranno i tuoi compiti?

“Sono contento di collaborare con mister Cristiani e sono a sua completa disposizione. Gli darò una mano prettamente sulla parte tecnica e tattica, concordando insieme a lui i lavori da fare sul campo, ovvero esercitazioni tecnico/situazionali. Mi sembrava giusto intraprendere un percorso a 360 gradi per conoscere più argomenti possibili. Fondamentale è la grande passione che ho per questo meraviglioso sport che mi spinge sempre a confrontarmi ed a imparare cose nuove. Poi sarà il tempo a dire quello per cui sono portato di più”.

Il mondo Tau di ha supportato nel tuo percorso, credendo in te fortemente e puntando sulla sua competenza.

“Sono orgoglioso di questo. Il mio obiettivo è quello di ampliare ancora il mio bagaglio e crescere sempre più, lavorando anche su più fronti con grande entusiasmo. Posso solo ringraziare tutta la società per avermi permesso di crescere, in primis come Uomo e poi come allenatore. Credo che nella vita sia davvero importante crederci, provarci e specializzarsi in qualcosa che riteniamo giusto fare”.