Calcio giovanile, torna il torneo del Settembre lucchese

Prende il via domani (27 agosto) al campo Sportivo di San Macario la manifestazione calcistica più longeva della provincia di Lucca: il Settembre Lucchese. La manifestazione è organizzata dal San Macario Oltreserchio in collaborazione con il Toscanagol e con l’appoggio tecnico della Figc di Lucca.

Come da tradizione scenderà in campo per prima la categoria Juniores, e dopo il problema pandemia degli ultimi due anni si torna a giocare sul bellissimo manto di San Macario ben due partite a sera, la prima alle 18,30 e la seconda alle 20,45.

Lunedì (29 agosto) toccherà alla categoria Allievi, mentre la categoria Giovanissimi scatterà venerdì (2 settembre), mentre gli ultimi a scendere in campo saranno gli Esordienti che disputeranno la prima giornata domenica 11 Settembre.

A San Macario dunque è tutto pronto per ospitare il tradizionale torneo: sempre ben attrezzato sarà il punto ristoro dove sarà possibile gustare tutte le sere ottime pizze e focaccine.

Questo il programma della prime due giornate. In campo la categoria Juniores

Domani (27 agosto) alle 18,30 Tau Calcio Altopascio – Real Academy Lucca e alle 20,45 Ghiviborgo – Folgor Marlia. Domenica (28 agosto) alle 18,30 è la volta di Vald. Montecatini – Academy Porcari e a seguire di Seravezza P. – Castelnuovo Garfagnana