Giovanissimi, tutto pronto per il trofeo memorial Cordischi

Prenderà finalmente il via, venerdì (2 settembre), il 26esimo trofeo memorial Antonio Cordischi, competizione riservata alla categoria giovanissimi 2009.

Il torneo, che si disputerà tra lo stadio Cerbaia di Lamporecchio, il centro sportivo Oltrera e lo stadio Mannucci di Pontedera, sarà sviluppato in cinque gironi da quattro squadre, che si sfideranno fino alle finali di giovedì (15 settembre). Una manifestazione storica del calcio toscano, che si rinnova e si potenzia, grazie alla professionale organizzazione della struttura Tau Calcio.

Anche quest’anno il trofeo sarà impreziosito dalla partecipazione di società professionistiche e dal meglio del calcio regionale. Raffaello Giannini, responsabile dell’organizzazione di eventi e tornei, ha commentato con entusiasmo l’imminente partenza della 26esima edizione del Trofeo Antonio Cordischi: “Questo torneo rappresenta per noi motivo di grande orgoglio, una cara consuetudine che si ripete e si potenzia grazie al lavoro e alla passione di molti. E’ una manifestazione ormai radicata e apprezzata sul territorio, che ci consente di ricordare con grande affetto e stima la figura di Antonio Cordischi, omaggiando la sua famiglia che è da sempre legata al mondo Tau. Anche in questa edizione saranno presenti squadre professionistiche e molte squadre dilettantistiche regionali che lavorano in modo professionale, arricchendo quindi il tabellone e assicurando anche al numeroso pubblico uno spettacolo come sempre degno di nota. L’appuntamento rappresenta per noi una tappa fondamentale dell’anno, l’avvio della stagione calcistica con un evento di grande livello e risalto di cui tutta la famiglia Tau può essere veramente fiera. L’edizione di quest’anno rappresenta una ulteriore sfida, poiché sarà organizzata e giocata totalmente in trasferta, visti i lavori di manutenzione straordinario allo stadio di Altopascio. Pertanto un sentito ringraziamento va a tutto lo staff organizzativo e al gruppo di volontari per lo sforzo richiesto, per offrire alle società e ai ragazzi partecipanti quanto di meglio”.

Di seguito la composizione dei gironi:

GIRONE A

Pontedera, Zenith Prato, Academy Porcari, Sporting Arno

GIRONE B

Pisa, US Affrico, Giovani Fucecchio, ASD Pietrasanta

GIRONE C

Spezia, Academy Livorno, Limite e Capraia, Atletico Lucca

GIRONE D

Lucchese 1905, Sestese, Pro Livorno Sorgenti, Margine Coperta

GIRONE E

Tau Calcio, Scandicci, Jolly Montemurlo, San Giuliano Terme