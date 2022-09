In archivio le prime due serata del Settembre Lucchese categoria Allievi.

L’Academy Porcari ha prevalso sul Tau Calcio Altopascio con un gol di Menichetti. Molto bello, agonisticamente parlando, il derby molto sentito tra il Forte dei Marmi 2015 ed il Seravezza Pozzi. La vittoria è andata ai ragazzi di Mister Mosti grazie ad una magistrale giocata di Luchini che proprio al 90′ ha regalato la vittoria alla sua squadra. Poi due partite ricche di gol ben 20 reti, con i successi senza storia di Cgc Capezzano Pianore e Atletico Lucca che non hanno avuto problemi rispettivamente contro Castelnuovo Garfagnana e San Giuliano.

Si ritorna in campo domenica (4 settembre) alle 18,30 con Tau Calcio – Lucca7, alle 20,45 Forte dei Marmi – Aquila Sant’Anna. Lunedì (5 settembre) alle 18,30 Cgc Capezzano – Pietrasanta e alle 20,45 Atletico Lucca-Limite e Capraia sempre al campo di San Macario.

Tabellini e cronache

Tau Calcio Altopascio – Academy Porcari 0-1

TAU CALCIO ALTOPASCIO: Chiarello, Buzzegoli, Rossi, Vannacci, Gasperoni, D’Amato, Di Lorenzo, Scardigli, D’Ulivo, Nesti, Lucchesi. A disp.: Fiori, Matteucci, Paperini, Tocchini, Savastano, Giusti, Asllani. All.: Guerri Luca

ACADEMY PORCARI: Tedeschi, Capecchi, Menichetti, Deja, Bussagli, Bandoni, Scollo, De Marino, Mencarini, Proto, Meccariello. A disp.: Gramajo, Congi, Campione, Pellegrini, Giacomelli. All.: Natali Leonardo

ARBITRO: Simoni Giacomo di Lucca

RETI: 21′ pt. Menichetti

NOTE: espulso per doppia ammonizione Deja (AP) al 26′ st

Il derby se lo aggiudica di misura l’Academy Porcari contro il Tau Calcio che però è sceso in campo con l’intero gruppo del 2007 Allievi B. È stata una gara equilibrata con poche occasioni da rete da una parte e dall’altra e con l’Ac Porcari costretta a giocare gli ultimi venti minuti di gara in inferiorità numerica. Al 21′ l’Academy Porcari passa in vantaggio con Menichetti bravo ad inserirsi su un disimpegno errato della difesa amaranto e a battere il portiere Chiarello. Passano tre minuti e il Tau va vicina al pareggio con D’Amato ma il suo tiro in diagonale si stampa sul palo alla sinistra del portiere. Al 31′ la formazione di Guerri va in rete con D’Ulivo, ma il direttore di gara è bravo a vedere che l’attaccante del Tau si era aiutato nel controllo della palla con il braccio e quindi ha annullato il gol. Nel secondo tempo è il Tau a fare la partita con l’Academy Porcari che si ritrae nella propria metà campo, ma si difende con ordine, e tenta anche qualche sortita in azioni di contropiede con Mencarini e Proto. Al 20′ bella girata al volo di Scardigli che termina di poco alta sopra la traversa. Al 26′ viene espuslo per doppia ammonizione nelle file dell’Academy Porcari Deja per doppia ammonizione, ma nonostante l’inferiorità numerica l’Ac. Porcari si difende senza particolare affanno. Al 29′ il neo entrato Asllani conclude in porta ma il suo tiro termina a fil di palo. Dopo 4 minuti di recupero l’arbitro decreta la fine delle ostilità

Forte dei Marmi 2015 – Seravezza Pozzi 3-2

FORTE DEI MARMI 2015: Calo, Zappelli, Simonini, Iacomini, Botrugno, Lazzeroni, Dumani, Carli, Rosaia, Pinna, Sacchelli. A disp.: Agolli, Deda, Dell’Amico, Donati, Galletti, Luchini, Sommovigo, Torcigliani, Arrighi. All.: Mosti Luca

SERAVEZZA POZZI: Marchini, Darzeza, Del Tessa, Saviozzi, Malfanti, Bonuccelli, Rossi, Bellè, Guidi, Riccomi, Chelucci. A disp.: Lorenzoni, Bonfigli, Landucci, Mazzi, Nani, Bertelloni, Frappa, Tabarrani, Martinelli. All.: Magliulo Maximiliano

ARBITRO: Roventini Pietro di Lucca

RETI: 25′ pt. Dumani (FM), 11′ st. e 27′ st. Riccomi su rig. (S), 39′ st. Lazzeroni (FM), 45′ st. Luchini (FM)

Derby agonisticamente molto tirato e pieno di falli, la partita era sentita da ambedue gli schieramenti, con il risultato finale che si è risolto proprio al 90′ grazie ad una deliziosa giocata di Luchini. Nel primo tempo al 12′ Guidi viene lanciato in profondità e prontamente va al tiro che termina di poco fuori. Al 25′ il Forte dei Marmi passa in vantaggio con una magistrale punizione di Dumani che si va ad infilare nel sette alla destra del portiere Marchini. Al 40′ Riccomi scende sulla sinistra e lascia partire un bel rasoterra che termina di poco fuori alla sinistra del portiere Calo. Ma la partita si “scalda” nei secondi quarantacinque minuti di gioco. All’11’ Riccomi serve Chelucci che entra in area e viene steso da un difensore del Forte, per il direttore di gara è calcio di rigore che Riccomi realizza. La partita si incattivisce e volano i cartellini, al 27′ per un fallo su Tabarrani, l’arbitro Roventini ben appostato concede un secondo calcio di rigore al Seravezza che lo stesso Riccomi trasforma. A questo punto il Forte non ci sta e si riversa in avanti al 30′ Dumani calcia una punizione dal vertice destro dell’area, Zappelli colpisce al volo con la sfera che esce di poco. Al 34′ altra grossa opportunità per pervenire al pareggio per i ragazzi di Mosti, con Luchini che si avventa su una palla, ma il suo tiro a botta sicura termina alta. Al 35′ angolo di Dumani per Botrugno che colpisce di testa ma la deviazione termina alta sopra la traversa. E’ un forcing dei ragazzi del Forte che vogliono quantomeno raggiungere il risultato di parità e al 39′ lo ottengono. Su angolo dalla sinistra Botrugno colpisce di testa, la palla si ferma tra il portiere Marchini e un suo compagno di squadra Bertelloni che era retrocesso sulla linea di porta, i due “cincischiano”, ma il più lesto di tutti è Lazzeroni che si avventa sulla palla e con un tocco la manda in fondo al sacco. Ma il Forte dei Marmi insiste e proprio al 90′ Luchini si avventa su un pallone, vince di forza un contrasto con un avversario, entra in area dribbla un paio di avversari e di sinistro con un tiro liftato batte il portiere Marchini per il gol del 3 a 2 finale (splendida giocata). Euforia tra i ragazzi del Forte che sommergono letteralmente l’autore del gol.

Cgc Capezzano Pianore – Castelnuovo Garfagnana 13-0

CGC CAPEZZANO PIANORE: Gazzoli, Giorgi, Lari Filippo, Bertuccelli, Rami, Tofanelli, Pighini, Battisti, Steffich, Campera, Mattioli. A disp.: Laoluna, Bertola, Lari Tommaso, Gerini, Riad, Casolare, Rossi. All.: Marco Maffei

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Giannasi, Fanani, Lenzi, Lazzurri, Biagioni, Tortelli Nicola, Pellicci, Bechelli, Babboni, Lorenzetti, Onesti. A disp.: Marchini, Boggi, Lunardi, Tortelli Samuele. All.: Mario Ricciarelli

ARBITRO: Paladini Emanuele di Lucca

RETI: 4′ pt. e 33′ pt. Campera, 5′ pt. Pighini, 25′ pt. Bertuccelli, 35′ pt. e 38′ pt. Mattioli, 1′ st., 18′ st. e 35′ st. Casolare, 4′ st. e 13′ st. Rossi, 21′ st. Lari Tommaso, 27′ st. Riad.

Commentare una partita con questo punteggio finale non è facile, la differenza in campo è chiara, ma nonostante questo passivo i ragazzi del Castelnuovo Garfagnana hanno combattuto fino alla fine senza arrendersi e a fine gara sono andati sotto la tribuna a ringraziare e a salutare i propri sostenitori. Dall’inizio alla fine è un monologo del Cgc Capezzano P.re che non scordiamolo parteciperà al prossimo campionato Allievi Elite, quindi una “orazzata al cospetto del Castelnuovo Garfagnana che ha onorato fino alla fine la gara mettendo in mostra anche due portieri Giannasi nel primo tempo e Marchini nel secondo che hanno salvato diverse reti.

Il primo tempo è terminato 6 a 0, grazie alla doppietta di Campera e Mattioli e ai singoli di Pighini e Bertuccelli. Nel secondo tempo il tecnico Maffei ha operato le sette sostituzioni a disposizione ma il tema della gara è restato il medesimo con il Capezzano che ha stazionato nella metà campo del Castelnuovo andando a segno per altre sette volte. Nella ripresa si sono messi in luce Casolare autore di una tripletta, Rossi di una doppietta e Lari Tommaso e Riad di un gol a testa.

Atletico Lucca – San Giuliano 6-1

ATLETICO LUCCA: Dovichi, Bertacca (11’ st Stringari), Michelotti (22’ st Kovalenko), Lucchesi, Lipparelli (32’ st Nigro), Bossini, Stefani, Figliola (27’ st Schievenin), Biagi, Di Giulio (11’ st Popa), Martini (23’ st Salotti). A disp. Losavio, Matteelli, Dal Porto. All. Fabio Betti.

SAN GIULIANO F.C.: Garibaldi (1’ st Vannucci), Cecchini, Malloggi, Concordia, Cresci (1’ st Centurioni), Cerri Leonardo, Accorsini (1’ st Favara), Bernardini (5’ st Bartalini), Schiavo (11’ st Buzzanca), Braccini (1’ st Crispino), Papini (14’ st Cerri Francesco). All. Massimiliano Telluri

ARBITRO: Pignatelli di Lucca

RETI: 5’ pt Stefani (A), 13’ pt Biagi (A), 31’ pt Figliola (A), 35’ pt Martini (A), 13’ st Lucchesi su rig. (A), 15’ st Crispino su rig. (S), 17’ st Lucchesi (A)

L’Atletico Lucca padroneggia in campo e batte con punteggio tennistico il San Giuliano che, pur volitivo e desideroso di giocare palla a terra e con qualche fraseggio, affonda sotto i colpi di esterni ed attaccanti della squadra di Fabio Betti. L’avvio vede Schiavo creare due occasioni senza concretizzare: l’attaccante pisano spara alto il primo tentativo mentre poco dopo viene anticipato da Dovichi. Troppo poco per battere un Atletico Lucca che al 5’ passa in vantaggio. Segna Stefani, bravissimo ad arrivare sul passaggio ricevuto da sinistra per incunearsi a destra infilando Garibaldi con un pallonetto. Se il primo gol rossonero è stato creato da azione ben manovrata, il raddoppio vede l’attaccante Biagi segnare (13’) di opportunismo il 2-0 dopo batti e ribatti in area. La terza rete arriva al 31’, dopo due ottimi interventi di Garibaldi costretto ad arrendersi al chirurgico diagonale di Figliola. Il primo tempo si chiude con il 4-0 firmato Bertacca. Il gol è un premio alla caparbietà di Martini (che ha creduto in una palla a sinistra destinata al fondo) e dello stesso Bertacca bravo a fiondarsi in una palla vagante a centro area per segnare con destro al volo).

La ripresa vede tanti cambi e due rigori. Il primo penalty è per l’Atletico Lucca e vede Lucchesi segnare il 5-0. Il secondo è per il San Giuliano e vede Crispino segnare il 5-1 con Dovichi che tocca ma non trattiene. L’ultimo gol, quello del 6-1, è segnato ancora da Lucchesi, bravissimo a centrare il bersaglio con piattone al volo su assist al bacio di Michelotti. Si annota al 90’ un bellissimo spunto tecnico di Buzzanca e la super parata di Dovichi.